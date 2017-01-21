人行新招釋流動性 分析：降準機率變低
中國人民銀行（大陸央行）20日公布，首度透過「臨時流動性便利」操作為數家大型商業銀行提供資金支援。中國大陸專家認為，此舉使調降存款準備金率的可能性大為降低。
廣州日報今天報導，人行官方微博「央行微播」20日下午發文說，已透過「臨時流動性便利」操作為數家大型商業銀行提供臨時流動性支持，回應市場關於人行祭出首次「定向定時」降準的說法。
人行表示，此舉是為保障春節前現金投放的集中需求，促進銀行體系流動性和貨幣市場平穩運作，並指這一操作可透過市場機制更有效實現流動性傳導。
報導說，「臨時流動性便利」操作是人行推出的創新「放水」工具，但人行未對此工具的定義提出更多解釋，也未提及釋放的資金量。
中國大陸交通銀行首席經濟學家連平表示，「臨時流動性便利」操作的性質與其他短期流動性調節工具一樣，都是為緩解短期流動性可能存在波動的謹慎操作。
面對春節前市場資金吃緊，人行本週已在公開市場釋出人民幣1兆1300億元資金。連平認為，在市場流動性偏緊的情況下，人行未祭出降準「大招」，等流動性平穩後，更無需降準了。
資料顯示，人行上次宣布降準是2016年2月29日，之後始終保持克制，利用常設借貸便利（SLF）、中期借貸便利（MLF）等工具為市場流動性「解渴」。1060121
(中央社)
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