H奶辣模賣原味內衣褲 開價5000元被打槍
曾在《大宅們》裡大膽露乳餵奶、號稱「台灣本土第一爆乳」的辣模尹莉(BOBO)，擁有H罩杯好身材的她，多年前因為拍攝全裸寫真集一炮而紅，目前雖已成為人妻、人母，但仍續拍攝性感寫真，尺度不輸線上寫真女星，且BOBO作風大膽，不僅拍寫真貼補家用，甚至連穿過的性感貼身衣物都賣！
辣模BOBO婚後仍持續經營寫真事業，不吝在粉絲專業上張貼大尺度性感照，甚至有販售「週邊商品」服務，穿過地輕薄衣物日前竟貼出多張貼身內衣褲照片，表示「尹莉(BoBo)穿過粉橘色內衣褲x1套，直購價5000元」，還表示若成交，加碼送親筆簽名照。
只是網友、粉絲不領情，打槍她「「阿嬤穿過的，傳承的味道」、「這麼好賺我也來」，還嫌她提供的這套貼身衣物太弱，要她換新一點的來，甚至提出「以物易物」，說要用「9成新、僅穿過3次，下水洗過一次」的名牌平口男用四角褲跟她交換，酸味十足。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。