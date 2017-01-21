H奶辣模賣原味內衣褲 開價5000元被打槍

H奶人妻辣模尹莉賣原味內衣褲，開價5000竟被嫌棄。(翻攝自尹莉(BOBO)官方粉絲團)

曾在《大宅們》裡大膽露乳餵奶、號稱「台灣本土第一爆乳」的辣模尹莉(BOBO)，擁有H罩杯好身材的她，多年前因為拍攝全裸寫真集一炮而紅，目前雖已成為人妻、人母，但仍續拍攝性感寫真，尺度不輸線上寫真女星，且BOBO作風大膽，不僅拍寫真貼補家用，甚至連穿過的性感貼身衣物都賣！

辣模BOBO婚後仍持續經營寫真事業，不吝在粉絲專業上張貼大尺度性感照，甚至有販售「週邊商品」服務，穿過地輕薄衣物日前竟貼出多張貼身內衣褲照片，表示「尹莉(BoBo)穿過粉橘色內衣褲x1套，直購價5000元」，還表示若成交，加碼送親筆簽名照。

只是網友、粉絲不領情，打槍她「「阿嬤穿過的，傳承的味道」、「這麼好賺我也來」，還嫌她提供的這套貼身衣物太弱，要她換新一點的來，甚至提出「以物易物」，說要用「9成新、僅穿過3次，下水洗過一次」的名牌平口男用四角褲跟她交換，酸味十足。

(中時電子報)