機車撞大貨車　騎士遭輾斃

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新北市新店區安一路今天上午發生死亡車禍，張姓機車騎士慘遭大貨車輾斃。（孟祥傑翻攝）

新北市35歲張姓男子今天（21日）上午10時許，騎車由新店區從玫瑰路轉安一路往新店方向時，與同向44歲王姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，張男倒地後疑遭大貨車後輪輾過，腦漿外溢當場死亡。

警方獲報趕至現場並對王男實施酒測，酒測值為0，正深入調查釐清事故發生原因，王男將先依業務過失致死罪移送檢方偵辦。

(中時)