迎農曆新年 建國假日花市連續7天營業

台北市產業發展局今天表示，建國假日花市即日起至26日連續7天營業，為提供民眾更便利的新春花卉採買，延長營業時間至晚間10時，27日除夕營業至晚間6時。

過年前夕，民眾會買鮮花妝點家中，產發局說，為提供民眾更便利的新春花卉採買，原本只在假日開幕的建國假日花市特別從21日起共7天，延長營業時間至晚間10時，且除夕當天還營業至晚間6時。

產發局長林崇傑表示，建國花市今年特別邀請日本第一的牡丹迴遊式庭園「由志園」參加春節花市活動，展示許多具有特色的牡丹花花藝作品。

他說，在國產花卉主題區也有民眾最喜愛的蝴蝶蘭、銀柳、鳳梨花、菊花、發財樹、仙客來等，今年建國假日花市，好看、好買又好玩，是市民年節佈置送禮不容錯過的最佳採買地點。

產發局表示，此次展出的日本松江大根島牡丹花，是由日本松江市政府、松江大根島牡丹協議會及島根縣農業協同組合所提供，它是運用專利的栽培技術，讓原本開花期在4月的牡丹花，農曆年前帶來花開富貴迎新年的好預兆，除此之外，還有許多特殊牡丹品種展示，讓民眾到花市就可體驗到濃濃的日本年味。

產發局說，建國假日花市各攤商為慶賀新年，在現場更提供有應景的銀柳、文心蘭、蝴蝶蘭、虎頭蘭、發財樹、紅蘿蔔、仙客來、荷包花、鳳梨花、香水百合等多樣的國產花卉，歡迎民眾前往選購。1060121

(中央社)