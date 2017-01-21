川普籲愛用國貨 粉絲帽子竟是外國製
美國新總統川普今天就職演說獲得觀禮粉絲最熱烈歡呼的時刻之一，是他稱要「買美國貨、雇美國人」，但非常諷刺的是，現場許多支持群眾戴的帽子卻是外國製造。
路透社報導，現場許多支持群眾頭上印有川普標記和競選口號「讓美國再度偉大」的紅帽子，是在中國大陸、越南及孟加拉製造。有些人發現後感到很驚訝。
44歲民眾華克（Rob Walker）偕妻子從喬治亞州驅車到華府，在沿途休息站買了「讓美國再度偉大」的帽子。妻子拿下帽子查看時說「天啊，希望不是中國製」，但事與願違，「是中國！別告訴任何人」。
川普競選官網上可買到的川普帽是美國製，價格在25到30美元（約新台幣790到950元），要比今天華府街頭販賣的20美元帽子貴。
25歲的羅哈斯（Joshua Rojas）和28歲的楊恩（Alyssa Young）從德州到華府觀看就職大典。楊恩頭戴粉紅色「讓美國再度偉大」帽子，她說，「我一看到它就很喜歡，我在那裡花20美元跟小販買的」。
楊恩被問到帽子是否為美國製時，她表示，「我其實不知道哪裡製，我看一下」。她拿下帽子一看，驚呼「噢不，它是越南製」。
22歲的艾拉科（Austin Araco）來自阿肯色州，頭戴川普帽首度參與就職典禮。「我在他勝選那天買了這頂帽子，當然是從他的官網，我想確保支持他的基金。我不想買到山寨版。我當時花30美元，含運費。」
13歲少女史考特（Victoria Scott）和弟弟都買了「讓美國再度偉大」帽子，她花25美元且是中國製，但她似乎不在意。弟弟看了帽子後念錯「孟加拉」的英文，當下被爸爸糾正。（譯者：中央社盧映孜）1060121
(中央社)
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