籃網143分狂轟鵜鶘 終止11連敗
美國職業籃球聯盟（NBA）戰績最差的布魯克林籃網隊今天靠5成78高命中率，在客場以143比114擊敗紐奧良鵜鶘隊，終止11連敗。
不過，這場比賽籃網陣中台裔後衛林書豪仍未上場。
籃網首節以29比32小幅落後，次節打出37比22猛烈攻勢，上半場反以66比54領先。
易籃再戰，籃網手感仍舊火燙，第3節轟下43分，3節打完得分就破百，續以109比84領先，末節籃網攻勢稍緩，也打出34比30攻勢。
籃網整場比賽投籃命中率達5成78，11位上場球員都有得分紀錄，且僅3人得分未達兩位數，其中鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）、羅培茲（Brook Lopez）都攻下全場最高23分。
鵜鶘有5人得分破10，其中以戴維斯（Anthony Davis）22分最高。1060121
(中央社)
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