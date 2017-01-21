談川普 陸媒：中美貿易摩擦台灣當牌打
針對美國總統川普的就職演說，中共黨媒環球時報刊發社評表示，川普領導的美國與中國大陸發生貿易摩擦機率也是很高。社評並指出，幾乎可以確定，台灣問題等，「他們就是當牌來打的」。
環球時報這篇社評題為「特朗普（川普）就職演說釋放了哪些信號」。內容指出，川普發表了一份有很強個人色彩的就職演說，註定會在美國國內及全世界引來非常複雜的評價。
社評表示，在國際上，川普幾乎肯定將與美國的一些盟友發生齟齬甚至衝突，他領導的美國與中國大陸發生貿易摩擦的機率很高。此外，美國國家經濟利益的主線未來或將凸顯出來。
社評指出，川普很想大幅擴大對中國大陸的出口，讓一些在中國大陸的工廠轉移到美國去，這大概是他們內部談到中國大陸時談得最多的。「幾乎可以確定，台灣問題等他們就是當牌來打的」。
社評說，川普就職演說沒有談普世價值和地緣政治，但完全不意味著他的團隊不會在這些方面加大對中國大陸的施壓。如果川普想壓中國大陸讓步，不排除他會對使用各種手段更沒有顧忌。1060121
(中央社)
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