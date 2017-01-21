嬌嬌女琍敏退出演藝圈 竟然是為了….

日前返國時的張琍敏(左)神清氣爽，接受電子報記者採訪看不出歲月痕跡。(張怡文提供)

早期台北星味最濃的國聯飯店咖啡廳，午後一位戴著浪漫寬帽、一身紅白洋裝的女子，精神又優雅地走進店內，真的不用多想，遠看就知道是位嬌客。40年前，曾紅遍台灣大街小巷「家有嬌妻」女主角張琍敏，長年旅居美國，只要回到台灣，走到哪，一眼就被人看出「這不是嬌嬌嗎？」

愛美的張琍敏退出歌壇多年，專心養兒育女但也努力維持美麗。(張怡文提供)

長江一號最寵的女人

歲月的痕跡到哪裡去？張琍敏用大家熟悉的燦爛笑容，和略沙啞但清亮的聲音反問？「喔！是嘛！」，離開台灣演藝圈30年了，這段期間她結婚、也養大一雙兒女，她說這是她人生的最大成就，當年毅然決然離開演藝圈時，面對排山倒海的勸阻壓力時，她只輕輕說了一句：「難道你們要替我生小孩」，說完轉身離開。率性又自主的天蠍女，從小就決定要唱歌演戲，又選擇在當紅時離開演藝圈成家生子，張俐敏的這些決定，任誰都改變不了。

張琍敏是「長江一號」真人版張振國將軍，最寵愛的女人。(張怡文提供)

其實，好命的嬌嬌張琍敏，從小就是爸爸最寵愛的女兒，雖然張爸有八個孩子，還是抗日期間威名遠震大江南北的「長江一號」真人版，但只要張琍敏一撒嬌，張爸就舉雙手投降。提起老爸，張琍敏十分驕傲地說：「我爸真的是長江一號，還有以他為故事的書和電影」，小時候常看到李瀚祥大導演三不五時往她家跑，聽爸爸說故事，長大才知道原來抗日時期這些故事，都是爸爸拿血肉之軀換來的。

張琍敏的爸爸是抗日時知名的張振國將軍，當年出生入死做情報工作，七七事變時深入敵營履建戰功，卻也常在生死一瞬間存活下來，1949國民黨從大陸撤退到台灣時，派出的最後一架專機，就是把張家一家老小，從淪陷區接出來，他，在抗日情報史中是第一人，一般人誤以為「長江一號」是戴笠，事實上是張振國。

傳奇父親 養出嬌俏女兒

一個抗日傳奇英雄的爸爸，卻養了個嬌俏女兒張琍敏。從小張琍敏就愛唱愛跳，也愛照鏡子，身為老七的她，因為活潑可愛最討爸爸寵愛，家人朋友都知道，「長江一號」最寵的女人非張琍敏莫屬。

提到爸爸寵愛，張琍敏完全承認，不過她也說將門之後的家教非常嚴格，訓導主任出身的媽媽，在家屋的屋簷上是有家法用的棍子，家裡是標準的嚴母慈父，原本媽媽反對她演戲，爸爸則很寵愛地說：「毛毛同意就去做」，最後她仍然堅持唸戲劇，而且從大二開始就自己賺學費，她和家人說：「如果不讓我演戲，一生就沒有顏色。」

爸爸一生的傳奇故事，張琍敏年紀較長才知道，小時候覺得爸爸說的抗戰故事、毛澤東、周恩來什麼的，讓生長的台灣的她，覺得像談外太空一般遙不可及，長大才知道爸爸是軍統體系，和戴笠情治背景不相同，但張振國出生入死的故事，後來有不少電影中都是以他為主角，像李瀚祥的「一寸山河一寸血」等，都是爸爸當年抗戰時真實故事所改編。

從小，張琍敏就知道爸常胃痛，他忍了很多年，直到有一次十二指腸潰瘍開刀，醫師竟從爸爸肚子裡拿出二顆子彈，因為當年逃難時中槍就隨便縫縫，沒想到子彈竟然藏在肚中多年，這位在戰爭時出生入死的大英雄，來台灣後最寵愛的就是紅透半邊天的寶貝女兒嬌嬌。

為結婚生子退出演藝圈

提起15年的演藝生涯，不算很長，卻非常精彩，家有嬌妻是畢業後試鏡選上的，沒想到一拍就是五年，而且只要播出時，很多人都趕回家守在電視機前看，讓嬌嬌一砲而紅，那時張琍敏是中視基本演員，所有演員拿的薪水都差不多，人紅個性又直率，常去找總經理吵架，總經理和她說已經是電視台最高的，無法改變現況，她從中視跳糟到台視。

她不只演戲有名，主持「大螢幕」、「歡樂外景隊」等綜藝節目，也成了當時大製作的收視率保證，當年和同班同學崔台菁人稱雙后，演藝事業看來風光，卻也非常辛苦，不斷拍戲趕外景，有一次拍戲拍到昏倒，還有一段時間差點快聽不到，要扛收視率養壓力非常大，演藝生涯15年除了請一估帶媽媽出國，就不曾休息過。

轉眼，談了戀愛的張琍敏，決定結婚退出演藝圈生孩子去，至今，都是她唯一不變的選擇。

Box1:張琍敏檔案

籍貫湖北漢口市，出生在台北厦門街，父親是抗日英雄「長江一號」張振國將軍，媽媽則曾任金甌女中夜間部訓導主任，中國文化學院戲劇科畢業，和崔台菁是同學。代表作品戲劇「家有嬌妻」、綜藝主持「大螢幕」、「觀樂外景隊」。

BOX2:「長江一號」張振國

湖北人，唸書時和林彪投筆從戎，為黃埔軍校四期，台灣演員張琍敏的父親，他不但是八年抗日英雄，更因事情報工作深入敵營並履建戰功，人稱「長江一號」和「地下司令」，戰後為剿匪深入敵後到中國淪陷，蔣介石兩次派專機將張振國全家接往台灣，退役後曾移居美國加拿大，晚年返台至96歲才過世，和妻子育有八名子女，兩個留在中國。

張振國和戴笠雖屬不同單位，但都是從事情報工作，根據記載，當年張振國為調查章亞若死亡案，使這兩位抗日時期的情報英雄，從同志變死對頭。

(中時電子報)