學測考完 2/16寄發成績單

我要評比

大學學測今天下午落幕，大考中心下午5時公布國文、數學、社會的選擇題答案，明天下午5時公布英文、自然的選擇題答案，成績單將於2月16日寄發。

大學入學考試中心網站今天下午5時公布國文、數學和社會科選擇題參考答案，明天下午5時公布英文和自然科選擇題參考答案，2月16日寄發成績通知單，考生若在報名資料有填手機號碼，2月16日當天也會收到簡訊通知成績。

大考中心表示，2月16日將公布各科級分與總級分人數百分比累計表，和各科頂標、前標、均標、後標、底標等5標，2月17日到2月21日開放成績複查申請，每科作業費新台幣50元，複查結果通知書將於2月24日寄發。

考生收到學測成績單後，就可開始準備大學繁星推薦和個人申請相關資料。

大學甄選入學委員會資料顯示，繁星推薦招生管道於3月1日到3月2日進行繳費、報名，3月7日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第一階段篩選結果，3月24日到4月23日間進行繁星第8類第二階段指定項目甄試，各校於4月27日前公布繁星第8類錄取名單。

大學個人申請管道於3月8日到3月10日辦理報名，3月16日公布第一階段篩選結果，3月24日到4月23日進行第二階段指定項目甄試 ，各校於4月27日前公布錄取名單，5月2日到5月3日登記志願序，5月9日公布分發結果。1060121

(中央社)