罵鄧麗君太傻 只為一男人

為了圓媽媽的夢想，嬌嬌曾舉辦兩場演唱會。(張怡文提供)

「問世間情是何物，竟教人生死相許」，提到愛情，張俐敏說人要相愛才是愛，愛能犧牲和改變人多少？說起愛情對她的影響，嬌嬌看的很清楚、透澈，但當她想起一個人，不禁紅了眼框。她略顯激動地說，真的很想罵鄧麗君，不該為了一個男人影響一輩子，「真的太傻了！」。

張俐敏當年為了生孩子，毅然退出演藝圈。(張怡文提供)

她想罵鄧麗君 已太晚

雖然和鄧麗君談不上知己，但同時期都在演藝圈，見過幾次面，但這位紅遍華人圈的小鄧，最後卻剋死異鄉，讓數不清的歌迷心疼，張琍敏透露自己痛心的同時，也道出一段很鮮為人知的往事。

因為3年前，鄧麗君正大紅時，和飯店家族背景的郭先生陷入戀情，兩人訂婚後，鄧麗君還在美國舉辦了告別演唱會，那時張琍敏還特別去看演唱會，而且非常感動地落淚，那時小鄧還和嬌嬌介紹了這位郭先生是她男朋友，印象中個子高高的，人很謙虛親切，當時張琍敏還替小鄧高興，因為鄧麗君是個非常nice的女孩，但，沒想到她的一生，也被這個男人和這段情打敗。

當年小鄧到大陸 一切都不一樣

看到鄧麗君後來因感情打擊受創過重，一直走不出來，張琍敏當時很想勸小鄧，「不要被一個男人打倒」，她不平地說：「哪有人在結婚前夕解除婚約？更何況告別演唱會都已經舉辦了」，不過她認為如果當年鄧麗君能選擇到大陸演唱，就會成為兩岸和平大使，千萬男人隨她挑，小鄧人生應該不會是這樣的結局了。

張琍敏當時人在美國，有電視台的人希望她幫忙傳達，如鄧麗君到大陸演唱，演唱價碼隨便開，那時張琍敏打給鄧媽，對方只回了三個字「不可能」，完全沒有商量的餘地，雖然和她無關，只是幫忙轉達，但她明白小鄧不能去大陸演唱，主要還是為了家人，家中有哥哥是軍人。

「也許那時鄧麗君感情受挫，非常沮喪，也許到處演唱走走會好很多，也能遇到更多的人」，只是這句話張琍敏一直放在心中，永遠沒機會告訴鄧麗君。

愛情階段已過

年輕時嬌嬌很多人追，但婚姻就是緣份，提到婚姻張琍敏說：「也許上輩子欠或他欠」，父母兒女也是這樣，不可能永遠在那裡，拍戲曾錯過好男人嗎？她明白自己個性，愛的人可以在一起，不愛沒辦法，演戲是跟著劇本走，而人生要真實面對自己，不要演給別人看，別人為何在婚姻中走不出來？她不明白，她認為如果不幸福，兩個寂寞靈魂在一起，浪費人生，不愛他還要上床，感覺像是出賣靈魂，她不在乎別人怎麼看，又不會少一塊肉。

對嬌嬌而言，愛情階段已過，親情是她最深的依戀，現在她自由地飛來飛去，如果有一天子女希望她幫忙帶孫子孫，她會毫不考慮回去。

Box1：嬌嬌不老密方竟是….

專科畢業才演，才二十歲畢業就演戲，但張琍敏完全沒有明星壓力，她覺得：「人家認識我是他的事」，有一次計程車司機都認出來，和她說長的很像嬌嬌，但她在美國，而且也不應該這麼年輕，讓她真的覺得好笑又開心。

談起不老密方，她說以前有做過微整，打打肉毒什麼的，但人家說不能常打，不然老了會像沙皮狗，從此就不敢打了，反正已經不當明星，女兒也和她說七老八十沒皺紋很恐怖，叫她別搞了反而比較自然，現在她也覺得健康最重要，老了就老了。

雖然這樣說，但愛美還是嬌嬌從小的天性，以前每天自己掌嘴來保養，後來看到有「青春小熨斗」的產品，每天看電視一面看一邊滑，效果不錯她買下了專利，後來還自創保養品牌叫「Ａ1beauty」，自己就是活廣告，委託專業團隊研發後代理專利。

(中時電子報)