男子疲勞駕駛 撞進小吃店嚇壞老闆

陳姓男子疑似疲勞駕駛，直接撞進路旁小吃店。（孟祥傑翻攝）

陳姓男子疑似疲勞駕駛，逆向跨越車道直接撞進路旁小吃店。（孟祥傑翻攝）

陳姓男子疑似疲勞駕駛，直接撞進路旁小吃店。（孟祥傑翻攝）

新北市22歲陳姓男子昨天（20日）下午3時許，駕駛賓士轎中行經樹林區橋園街一段時，突然撞進路旁的越南小吃店，當場嚇壞老闆與路人，所幸未造成人員傷亡，警方酒測後，男子無酒精反應，初步研判可能是陳男精神不濟疲勞駕駛肇事，陳男當場允諾店家負起賠償責任。

車禍發生時因發出「碰」的巨響，當場嚇壞在店內休息的老闆，附近民眾聽到聲響也擠上前圍觀，直說：「怎麼會這樣逆向斜插進店門啊？」、「嚇死人了，好險沒撞到人！」警方到場後，陳男表示昨天上班太累，可能是不小心邊開車邊打盹，他也當場對受損店家致歉，願意負起所有賠償責任。

警方提醒，疲勞駕駛在昏昏欲睡狀態下，對外界反應降低、警覺性與臨場判斷也不足，如同酒後駕車一樣，會導致嚴重交通意外，危及自己與他人生命安全，駕駛的失誤率甚至比酒駕更高，若發現精神不濟，應立即停靠路旁安全處所休息或請人代駕，避免發生憾事。

(中時)