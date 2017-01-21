學測自然科 全球暖化也入題
大學學測今天下午進行最後一科自然科考試，考生認為題目並不死板，全球暖化和冰山融化等概念也有入題，不過寫起來並不算非常簡單。
政大附中學生楊朝旭表示，今年考題比歷屆生活化一些，尤其很多題目「包裝得很好」，都是情境題，考生要多思考、了解題意，才好做答。
同校學生王馨霈說，化學題目比較難，例如要從公克重、莫耳數、分子量等線索推測物質是什麼；而相對簡單的則是地科，有考氣候變遷議題，例如全球暖化、冰山融化，整體而言算是一份偏難的考題。
私立東山高中學生盛心怡說，化學題目蠻難的，計算很多，生物則有考實驗；另位東山考生葉峻延表示，自然科整體偏難，除了化學計算複雜，還有考遺傳。
(中時)
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