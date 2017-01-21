學測首次 2重症生在醫院應試
大學學測今天落幕，今年比較特別的是，在12.8萬考生中有2位重症的考生，為了讓他們也能應試，大考中心首度舉辦在醫院應試，一個試場就加派警衛、試務人員、管卷、監試等5人，所幸考試期間一切順利。
大考中心表示，今年學測原有3位重症的考生，就算生病也希望能與其他考生在同時段作答，可以跟同學一起上大學，因此大考中心今年首度辦理在醫院應試，不過很遺憾的是，已經有1位同學等不及，最終只有2位同學應考本次考試。
大考中心說，要申請在醫院應試的考生，要提出申請，並符合三大原則，分別為重大傷病出院應試有危生命安全之虞、醫囑考試期間上有無法延遲或必要留院的住院需求致無法出院應試且考生身心狀況可負荷當次考試、醫院可提供獨立市場環境且經評估試務安全受保障、不受外界干擾。
(中時)
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