黃國榮盼促進臺蒙圖書館交流合作

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駐蒙古代表黃國榮於20日前往蒙古「中央兒童圖書館」參訪，並盼與館長歐芸畢列格（OYUNBILEG D.）共同努力，增進雙方的互動與合作。（駐蒙古代表處提供）中央社 106年1月21日

中華民國駐蒙古代表黃國榮於20日前往蒙古「中央兒童圖書館」參訪，瞭解該館與臺灣國家圖書館的交流合作情形，並盼與館長歐芸畢列格共同努力，增進雙方的互動與合作。

自2003年起擔任「中央兒童圖書館」（Central Library of Children）館長的歐芸畢列格（OYUNBILEGD.）曾於2008年前往臺灣訪問，開啟該館與臺灣國家圖書館的交流合作，並於2009年7月與來訪的臺灣國家圖書館館長顧敏簽訂合作備忘錄。

該館並設置「臺灣書苑」，之後與臺灣國家圖書館維持圖書資訊的交換合作，目前該館收藏的臺灣贈書合計1,400多本，DVD有聲書等視聽資料近200件。

歐芸畢列格表示，臺灣國家圖書館的贈書，協助前來閱讀的蒙古學子提升中文能力、汲取新知與創造機遇；迄今已有數名過去常來館閱讀臺灣圖書的同學，申請中華民國政府所提供的獎學金前往臺灣留學，其中更有攻讀博士學位者。

黃國榮表示，駐蒙古代表處希望與該館共同努力，進一步促進臺蒙兩國的圖書資訊交流，讓更多學習華語的蒙古學生知悉並運用該館的臺灣贈書，激發蒙古學生在內的該館讀者學習中、英文的興趣，亦提升對臺灣的瞭解。

蒙古「中央兒童圖書館」是該國規模最大的兒童圖書館，除了臺灣捐贈的圖書外，亦收藏有日本、韓國等世界各國的書籍。1060121

(中央社)