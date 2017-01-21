美第一夫人糕點 梅蘭妮亞東歐故鄉大賣
美國總統川普今天就職，以新的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為名的蘋果派，在她故鄉斯洛維尼亞的塞夫尼察（Sevnica）大賣。
路透社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，一間在塞夫尼察當地烘焙店的女銷售員歌蘭妮（Sergeja Gorenjec）說：「我們一天能賣超過100個，第一夫人派這幾天成為我們的主打商品；我們的工時雖變長，但我們為梅蘭妮亞感到高興與驕傲。」
旅行團導遊李夫斯帝克（Janez Levstik）表示，隨著川普競選期間，梅蘭妮亞的關注程度提升，過去一年造訪她故鄉的觀光客多了一倍。
梅蘭妮亞蛋糕、梅蘭妮亞鬆餅、總統漢堡，都成了位於斯洛維尼亞東南部城鎮塞夫尼察各餐廳、咖啡館的商品。
梅蘭妮亞1970年出生時，斯洛維尼亞還是當時南斯拉夫聯邦的一部分，在她轉赴首都盧布里雅納（Ljubljana）讀高中前，在塞夫尼察度過了大部分的年少時光。（譯者：中央社陳亦偉）1060121
(中央社)
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