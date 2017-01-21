勞保年金改革 勞動部4張圖解惑

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年金改革國是會議明天登場，有關勞保部分傳出許多謠言，勞動部今天對外發布4張文宣闢謠，希望讓民眾瞭解年金改革影響。

年金改革國是會議明天即將登場，不過在年金改革草案出爐後，針對勞保部分出現許多謠言，勞動部今天對外推出4張新文宣闢謠，希望讓民眾更加瞭解年金改革的勞保部分。

根據勞動部的文宣，勞保年金改革並沒有延後勞工退休。根據現行規定，勞保老年年金請領的年齡，在107年為61歲；109年62歲；111年為63歲；113年為64歲；115年為65歲。

年金改革後的勞保費率也是逐年微調，並非一次到位。勞動部說現行費率106年至107年為9.5%；108年至109年為10%；110年至111年為10.5%；112年至113年為11%；114年至115年為11.5%；116年至117年為12%。

如果年金改革案順利通過後，勞保費率為每年調高0.5%，且在111年時有停看聽機制，檢討每年是否改為調升1%至上限18%。

勞動部強調，以投保薪資為新台幣3萬元的勞工為例，費率每增加0.5%，每月保費則是微幅調漲30元。

至於外界傳出勞保年金改革後，給付會領更少部分，勞動部表示，給付金額計算公式＝平均月投保薪資x年資x1.55%。

改革後，年資給付率仍維持1.55%，平均投保薪資採計期間也為逐步拉長，並非一次到位。

勞動部說，勞工給付權益未受影響，已領取年金（退休）者，仍維持現制；尚未領取年金者，則同步累積以最高投保薪資投保的年資。1060121

(中央社)