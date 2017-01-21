冷氣團來襲 侯友宜夜訪安置街友
面對入冬首波冷氣團來襲，新北市副市長侯友宜昨天深夜帶隊到永和區福和橋下運動場夜訪街友，共訪視197人，其中3人同意到旅館避寒，1人送醫，1人入住重建中心。
新北市政府啟動街友低溫關懷及在街普查，從昨天深夜到今天凌晨，全市共分38條路線進行，由社會局結合警察局、消防局、各區公所等公共區域管理單位，針對街友曾經露宿的301個地點，同步動員清查訪視關懷。
其中，永和路線由侯友宜親自帶領社會局長張錦麗、警察局副局長楊春鈞、消防局副局長李清安等人，到福和橋下運動場逐一訪查。
綽號阿全的街友，在刺骨寒風中，全身裹著一條棉被睡在橋柱旁木板椅上，侯友宜苦勸他到旅館避寒，阿全仍堅持要睡在自己的窩，不得已，侯友宜幫他再覆蓋一件厚棉被，並給予實物卡和一排泡麵。
另外，阿程和阿厚兩人在橋下另端，阿程因喝酒滿臉脹紅，看到侯友宜等人自覺不好意思。阿程表示，因白天偶而會在運動場邊的跳蚤市場幫忙搬運或販賣水果，以賺取零用金，晚間就近睡在橋下。
侯友宜看阿程還年輕力壯，勸阿程到萬里重建中心接受職業重建訓練，阿程最後同意在農曆年後帶阿厚一起到萬里，重建中心主任陳大德表示，若沒來，年後一定會再來找阿程。
社會局長張錦麗表示，總計這次在街普查，共訪視197人，其中3人同意到旅館避寒，1人送醫，1人同意即刻入住重建中心，同時發放100元實物卡146張、暖暖包339包，各類物資泡麵109包，帽子17頂，睡袋23個等。1060121
(中央社)
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