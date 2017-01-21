《鬼怪》今晚連播2集完結 孔劉：很痛快也很不捨
熱門韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》今(21日)晚間將連播兩集並迎來大結局，由於本劇採邊播邊錄形式，劇組今凌晨才正式完全殺青，稍早經紀公司「SOOP娛樂」公開男主角孔劉親錄的影片，分享殺青感想，「心裡感覺很痛快，但也很不捨」。
孔劉在影片中表示，今天是他以「鬼怪」的身分最後一次錄影，因這個角色跟他先前接過的不一樣，「是像神一般的存在，所以心中挺有壓力的」，也透露久違回歸電視劇，《鬼怪》是他深思熟慮後接下的作品，到了結束這刻除了開心，也擔心是否仍有沒做到完美的地方。
孔劉最後一一感謝劇組、工作人員，最後更頗有巧思用劇中台詞說：「和你們相處的時間都很耀眼，因為天氣好、天氣不好、天氣剛好，每一天都很好」。《鬼怪》昨晚播出倒數第三集，女主角金高恩和孔劉再度相遇，將收視率衝上16.043%，成為本劇最高，今晚將連播兩集，外界看好有望打破該台（TVN）《請回答1988》18.803%的最高紀錄。
而作品獲得好成績，《鬼怪》劇組預定明日將舉行慶功宴，並參加劇組導演的婚禮，下月6日全體更獲邀到泰國普吉島度假，以慰勞眾人連日來的努力，4位主演已確定參加，其他演員也將排開行程共同前往。
(中時電子報)
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