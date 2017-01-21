澎湖慈善關懷寒冬送暖 榮民年節不孤單

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年終歲末，澎湖慈善關懷協會「關懷列車」今天開進榮服處，除贈送春節民生用品外，還為榮民榮眷們義診義剪，讓他們體面健康過春節。

澎湖慈善關懷協會「寒冬送暖 愛心關懷」活動，今天前往澎湖榮民服務處，包括協會理事長王淑萍、副議長陳雙全代表致贈春節民生物品給榮民榮眷們，澎湖醫院家醫科醫師許珮綺及美髮師許秋基等人，也現場為老榮民和榮眷們進行義診和義剪。

王淑萍表示，社會關懷是協會努力的目標，今天的愛心關懷活動只是拋磚引玉，希望獲得更多的回響，一起以行動來關懷長者。

澎湖榮服處長韓忠義感謝慈善關懷協會在歲末寒冬對榮民的愛心關懷，也鼓勵更多的年輕人投入志工行列，讓社會處處有溫情。

韓忠義在活動中也表揚105年績優榮欣志工陳秀惠、余燕卿及月玉金等人，感謝志工們平日辛苦的付出。1060121

(中央社)