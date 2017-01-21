學測自然科 考生：難易適中有送分題

大學學測最後一科自然科結束，高雄考生普遍認為難易適中，還有送分題，也沒有特殊題目；不少考生還提早交卷，開心步出考場相約利用寒假去輕鬆一下。

新興高中陳姓考生及高雄中學李姓考生異口同聲表示，考題不難，應該可以拿到不錯的成績。中山工商譚姓及瑞祥高中陳姓男考生也都覺得難度中等，沒有特殊題目。中山工商藍姓女考生則認為偏易。

高市鳳新高中盧姓男考生說，他在校自然科成績是中等，都覺得難易適中，作答時間很充裕，還有時間可檢查，不像數學科算不完。

他又說，自然科沒有特殊題目，與之前做過的模擬考題及考古題概念如出一轍，做答起來很順手，甚至出現一些送分題，如考動物物種的綱目，並附有圖片，答案就在上面，只要按圖索驥就可輕易得分。

高市楠梓高中林姓考生指出，今年計算題不算多，他認為地球科學出題比較簡單，包括考氣候變化、某地區岩層形成原因等。1060121

(中央社)