節能減碳 竹市自宅安裝太陽能辦法出爐

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新竹市政府推動太陽光電發展，新公布「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」，希望藉此鼓勵民眾安裝太陽能設施，打造陽光綠能城市。

竹市府表示，繼去年推出太陽光電業者貸款條件，及設置公有房地設置太陽光電辦法，參考高雄市政府的作法後，今年推出「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」，是市府推動太陽光電的「第三枝箭」。

市府表示，凡符合相關條件即可免請領雜項執照，不但縮短申請時間，更節省委託建築師費用和申請雜項執照的規費；另外，部分太陽光電設施也可免計入屋頂突出物面積及建築物高度規定。

市府也說，符合條件的增建戶，可藉在屋頂設置太陽光電設施，讓增建屋頂合法化，同時達到隔水、防熱及綠能的多重功能，鼓勵市民踴躍申請。

新竹市長林智堅表示，節能減碳有助環境永續發展，也提醒人類珍惜現有資源。他說，新竹市擁有良好綠能產業條件和基礎，市府將扮演業者與市民最有力後盾，讓新竹市成為陽光綠能城市。

市府指出，去年與財團法人中小企業信用保證基金、台灣企銀共同合作，推出「新竹市創業便利貸」專案，針對太陽光電業者，最高可貸新台幣1200萬元；並首創貸款個人裝設太陽能設施，最高可申請60萬元，力挺新竹市中小企業及綠能產業。1060121

(中央社)