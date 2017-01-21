執行官上門追稅 機車行老闆當場繳清16萬
法務部行政執行署動員全國各分署，全面掃蕩人頭公司欠稅案，士林分署鎖定多家疑似人頭公司行號之眼鏡行、網咖及機車行，追討其積欠的營業稅及娛樂稅，日前會同新北市稅捐稽徵處及財政部北區國稅局人員，當場查封高單價鏡框380餘隻、隱形眼鏡320餘盒、傳真機、耳機、主機板及機車數部，有機車行實際負責人因自知難逃執行官追稅，當場繳清16萬餘元欠稅，士林分署預估這次行動約可追回100餘萬元欠稅。
士林分署表示，人頭公司行號欠稅案件氾濫，造成社會不公不義。為實現公平正義，士林分署針對現仍營業中之人頭公司行號欠稅案件，積極調查義務人可供執行之財產，除1月20日首波強力執行外，只要是法律上的負責人，公司行號欠稅時，即應負責繳納，士林分署將會持續運用法律所賦予的各種執行方法，例如查封拍賣財產、限制出境、聲請拘提管收等強制手段，強力執行，促使繳清稅款，再此更呼籲利用人頭當公司行號負責人之實際負責人，除不要再利用人頭當負責人外，更不要再心存僥倖，輕忽士林分署打擊人頭公司行號欠稅之決心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。