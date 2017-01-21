執行官上門追稅 機車行老闆當場繳清16萬

法務部行政執行署動員全國各分署，全面掃蕩人頭公司欠稅案，士林分署鎖定多家疑似人頭公司行號之眼鏡行、網咖及機車行，追討其積欠的營業稅及娛樂稅，日前會同新北市稅捐稽徵處及財政部北區國稅局人員，當場查封高單價鏡框380餘隻、隱形眼鏡320餘盒、傳真機、耳機、主機板及機車數部，有機車行實際負責人因自知難逃執行官追稅，當場繳清16萬餘元欠稅，士林分署預估這次行動約可追回100餘萬元欠稅。

士林分署表示，人頭公司行號欠稅案件氾濫，造成社會不公不義。為實現公平正義，士林分署針對現仍營業中之人頭公司行號欠稅案件，積極調查義務人可供執行之財產，除1月20日首波強力執行外，只要是法律上的負責人，公司行號欠稅時，即應負責繳納，士林分署將會持續運用法律所賦予的各種執行方法，例如查封拍賣財產、限制出境、聲請拘提管收等強制手段，強力執行，促使繳清稅款，再此更呼籲利用人頭當公司行號負責人之實際負責人，除不要再利用人頭當負責人外，更不要再心存僥倖，輕忽士林分署打擊人頭公司行號欠稅之決心。

(中時)