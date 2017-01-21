活化牛罵頭遺址園區 拍瀑拉文化基地開館

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文昌社區竹管炮隊熱鬧開場，遵循古法點響三聲禮炮，象徵拍瀑拉文化基地正式營運。（陳淑娥攝）

拍瀑拉基地正式開館營運，沙轆社帶來精彩舞蹈博得滿堂彩。（陳淑娥攝）

文化局長王志誠（右）與拍瀑拉文化基地主任吳長錕（左），希望民眾響應認同卡活動（陳淑娥攝）

拍瀑拉基地正式開館營運，4號棟「體驗館」吸引小朋友挖掘文物。（陳淑娥攝）

牛罵頭遺址文化園區擁有珍貴文化資產，首度開放館舍由牛罵頭文化協進會進駐，經營管理第3、4號棟，規劃拍瀑拉文化基地、複合式文創餐飲空間及體驗館，21日正式開館營運，未來將透過展覽、講座、走讀等動靜態活動，呈現拍瀑拉族歷史、眷村生活、軍事文化等在地特色。

拍瀑拉文化基地昨日開館，由文昌社區竹管炮隊熱鬧開場，文化局長王志誠表示，從大甲溪以南至大肚溪，為拍瀑拉族過去生活場域，希望結合在地文史團體，活化牛罵頭遺址文化園區，而台中市多處遺址有出土遺物，包括牛罵頭、惠來、安和、𫃎糍埔及中社遺址，市府未來將規劃成立歷史博物館，將大台中文物更有規模的呈現在大眾面前。

拍瀑拉文化基地主任吳長錕指出，拍瀑拉是平埔族的一支，主要分布在海線一帶，文化基地籌備半年正式開館營運，3號棟附設「山步館」複合式文創餐飲，提供造訪者咖啡餐飲、文創商品、文創DIY等服務，4號棟為「體驗館」，不定期規劃主題展及文化體驗，歡迎學校及機關團體預約參觀，將有專人帶領認識園區特色。

牛罵頭遺址文化園區占地2.6公頃，原為鰲峰山營舍及清水神社遺構，擁有多項珍貴文化資產，共有8棟建物，1、2、5號棟為展覽館，6、7號棟為典藏空間，3、4號棟委外經營，文資處表示，透過牛罵頭文化協進會的進駐，使園區提供嶄新多元功能，將成為鰲峰山及清水地區重要藝文據點。

(中時)