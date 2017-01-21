直播爆炸造謠致死 上海男遭拘留5天

上海一名男子日前一邊拍攝爆燃的畫面一邊配音直播，謊稱「內江路控江路炸彈爆炸，炸死好多人」。陸媒報導，男子為吸引粉絲的行為因觸法而遭警方行政拘留，一共關了5天。

澎湃新聞今天報導，上海楊浦區控江路一民宅因天然氣洩漏11日引發爆燃。當晚，上海警方發現一段不實影片在網上流傳，一名男子一邊拍攝現場畫面，一邊配音直播，「內江路控江路炸彈爆炸，炸死好多人」。

上海警方調查發現，影片發布者是31歲的趙姓男子，爆燃時他私自跑到現場，拍攝現場影片發到網路，謊稱「炸彈爆炸，炸死好多人」，吸引網友關注。據查，趙姓男子曾因詐騙罪被判處1年有期徒刑。

上海警方依據大陸「治安管理處罰法」，對涉嫌虛構事實、擾亂公共秩序的趙姓男子行政拘留5天。1060121

(中央社)