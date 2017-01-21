朴寶劍說中文賀年 笑認喜歡吃豆腐

韓星朴寶劍昨晚現身士林夜市，今天笑稱原想每攤都吃，可惜沒逛很久，他有吃臭豆腐，直呼「我喜歡吃豆腐」，並應景用中文說「新年快樂」及「恭喜發財」。

朴寶劍去年以韓劇「雲畫的月光」的「王世子」一角走紅，在台擁有高人氣。明天在台灣大學綜合體育館舉辦「朴寶劍亞洲巡迴粉絲見面會台灣場」，4200張門票搶購一空。

3度來台的朴寶劍下午在台北舉辦記者會，出場就先放送招牌陽光笑容，以中文「大家好，我是朴寶劍，見到你們很高興，好久不見」打招呼。

朴寶劍昨晚現身士林夜市，笑說沒想到有這麼多粉絲到場熱情歡迎他，非常感謝，可惜沒逛很久，原本想每攤都吃，吃了骰子牛及臭豆腐。

活動主持人曾寶儀驚問臭豆腐不臭嗎？朴寶劍說，「我覺得沒有很臭、還好，我喜歡吃豆腐」，笑翻全場；來台前也做好功課，把想去的地方寫下來，但他要保密，想靜靜地去、把台灣美麗風景藏心裡。

朴寶劍現學現說中文「新年快樂」及「恭喜發財」；被問到新年計畫，他表示，今年仍以演戲為主，要再多學習知識、讀書，希望有機會推出個人專輯，「我會認真努力」。1060121

(中央社)