年金改革國是會議將登場 估3萬人上街

我要評比

監督年金改革行動聯盟副召集人李來希今天表示，明天會儘量動員，預估會有3萬人以上前來抗議，希望現場不要有衝突。

年金改革國是會議明天在總統府登場，李來希說，時間地點政府一直改來改去，還架了一堆人肉盾牌，因此他們明天會儘量動員，目前預計會有3萬人以上，他們也會自我克制希望明天不會出現衝突。

李來希說，目前聯盟中有些人是會抵制，但有些人會進場參加。李來希也質疑為什麼國是會議沒有現場轉播，是不是要進行黑箱作業？

不過根據總統府年金改革委員會的官網顯示，明天的國是會議的開幕、國家年金改革報告，及下午的分組報告、閉幕，將全程網路直播，分組會議則全程錄影。

至於目前絕食抗議的狀況，李來希說，目前現場約有100多人，很多位都已經絕食6天，而有不適的成員則已經送醫。1060121

(中央社)