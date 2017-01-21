陳偉殷限量年曆 夏和熙任藝術總監

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旅美棒球好手陳偉殷今晚搭機返美，這次回台期間，加強與球迷互動，還自製限量年曆送給粉絲，由小舅子也是藝人夏和熙擔任藝術總監。

陳偉殷去年10月底返台，停留約3個月的時間，今天晚間搭機返回邁阿密，備戰大聯盟生涯第6個球季；預計2月14日是投捕報到日、17日春訓開始，25日展開首場熱身賽。

返台期間，陳偉殷花了一整天的時間拍攝，從早到晚，跑遍行天宮、動保之家、鼎泰豐、台北101周邊、基隆夜市等地取景，製作出一本獨一無二的限量年曆。

這本年曆由老婆的弟弟、藝人夏和熙擔任藝術總監，參與設計。別具巧思的一點是，月曆上有馬林魚隊從春訓到球季例行賽的一整年行程。

「讓世界看見台灣的方式有很多種，蓋一棟101或者在大聯盟投球」，這是陳偉殷年曆4月照片的註解，照片中他身穿風衣，拿著手套，遠方背景是台北101。

這本年曆暫時沒有對外販售，陳偉殷拿來與粉絲團的球迷互動抽獎，也送給媒體圈的朋友。

陳偉殷這次返台活動多元，拉近與球迷距離。以往只有科班球員參加的訓練營，這次開放大專社團參與；還跟高中同學高國輝、前中日龍隊友吉見一起自主訓練；出席五月天演唱會，臉書秀出與團員瑪莎的好交情。1060121

(中央社)