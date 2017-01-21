考試不會定終身 學測考完先放鬆

大學學測今落幕，專家表示，多數考生可能不滿意表現，會挫折、懊惱，但「考試不會一次定終身」，近日應放鬆、消化情緒，家長也應避免「誰叫你不用功」的負面評論。

大學學測20、21日登場，媒體報導，台北市有考生考英文時手機發出聲響，遭監試人員發現處置，該生考完後情緒崩潰摔手機。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨下午受訪表示，一般來說大部分孩子考完試都不會覺得滿意，且有很多擔心，甚至會有懊惱情緒，反覆想題目應該怎麼回答更好、之前怎麼不多唸一些，這些都是正常情緒，不用太刻意做什麼調整心情。

不過，葉雅馨說，考生應有一個認知，「考試不會一次就定終身」，並非考的好，從此就高枕無憂；也不是考不好就完蛋。就算很擔心、很失落，但告訴自己「不會怎麼樣」，若有強壯的心理建設，未來還是有能力和機會改變。

很多人可能會關心考試狀況，會讓考生很煩；葉雅馨說，考生可以先想好簡單的回應，如「還好」、「現在還不知道」來回應，不需要用不耐煩的語氣，且應意識到這些詢問和關心都只是「過程」，過了就好了。

葉雅馨表示，如考生心情低落，父母可能會揣想「一定是考不好」， 隨之而來可能是煩人的叨念，如「不是要你認真嗎」、「誰叫你不用功」等，考生承受責備之餘，也要提醒自己「這都只是過程」，做好心理準備，酸言酸語就比較不會傷到自己。

「沒人希望考試成績不好」，葉雅馨表示，若考生成績不好，家長也無須指責，可以溫暖的告訴孩子，這幾天先好好放鬆，平復情緒，之後一起思考下一步應該怎麼做，轉移考生對成績的注意力，也讓考生有後盾和力量，能面對未來挑戰。

葉雅馨說，考生近日心情低落是正常現象，家長無須擔心，可觀察一陣子，若一陣子都提不起勁、失落到不想看書、自我放棄了，就要另想辦法協助。1060121

(中央社)