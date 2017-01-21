桃園垃圾清運 初一到初四停收
(中央社記者邱俊欽桃園21日電）春節將屆，桃園市長鄭文燦今天帶領600多名志工展開「國家清潔週誓師活動」，並以掃街除舊的方式迎新年。環保局也宣布除了復興區外，今年農曆大年初一至初四停收四天垃圾。
為迎接農曆新年，桃園市政府環保局今天在蘆竹南崁五福宮，舉辦「國家清潔週誓師活動」，由桃園市長鄭文燦帶領六百位志工，宣誓「106年國家清潔週」開跑，並號召市民一起打掃環境。
鄭文燦表示，市府推動的「撕除小廣告 好禮多重送」的活動，在105年共清除了3萬7401公斤（約374萬張）的廣告物，對於清除小廣告相當有成效，也提醒民眾在過年前大掃除時，丟棄大型家具必須事先與當地清潔中隊登記，約定時間後再搬至指定地點，隨意丟棄將面臨最高新台幣6000元的罰款，期許市民朋友共同維護環境清潔。
另外，環保局也公布今年春節期間垃圾清運期程（除復興區外）。1月26日（周四）白天垃圾清運將加收一趟，晚上則維持正常收運；27日雖是除夕，各區清潔中隊也將加班，從上午9時起，清運一趟至收完為止；28日到31日（大年初一至初四）如同往年，停收四天，讓辛勞經年的清潔隊員好好休息，2月1日（初五）各區清潔中隊收假，從上午9時起，清運一趟至收完為止，當晚停收。
至於復興區，在春節期間垃圾清運，維持初一、初二、初四、初五停收，除夕與初三上午7時起，清運一趟至收完為止；2月2日起，全市恢復正常清運。1060121
(中央社)
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