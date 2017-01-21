震災屋損戶修復入厝 賴清德上門祝賀

台南市新市區港墘里三民街12戶房屋在0206地震時受損嚴重，經修復後今天住戶重新入住。台南市長賴清德準備了「入厝七寶」相贈，還親自在大門上貼春聯祝賀。

「1年來租屋過日，終於能回到自己住了20年的地方，感覺最溫暖」。住戶鐘淑梅說，地震過後牆壁裂了、門也壞了，整間房子還下陷約50公分，很感謝市府和各界的協助，讓他們得以重回家園。

新市區公所上午為住戶舉辦入厝感恩活動，賴清德致詞時表示，相當感謝社會各界在災後對台南的幫助，讓重建工作得以順利進行。希望日後再講到0206地震時，大家記得的不是慘重的傷亡、損失，而是社會對台南的愛，還有台南市民的堅強。

賴清德表示，最受各界矚目的維冠金龍大樓受災戶部分，市府分為原地重建、售地離開等兩種方式協助。想要離開傷心地的災戶，可以把土地賣掉；想要重建的，市府也已協助成立都更會，希望能趕在今年春天動工，並在兩年內完工。不必像台北的東星大樓，用了14年才完成重建。1060121

(中央社)