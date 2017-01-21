參選國民黨主席 郝龍斌：非吳敦義側翼

表態角逐中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌（圖）21日下午在高雄市出席「國民黨重返執政講座」受訪表示，他參選是認真的，絕非是前副總統吳敦義的「側翼」。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月21日

表態角逐中國國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，他參選是認真的，絕非是前副總統吳敦義的「側翼」。

被問及參選是否是同樣宣布角逐黨主席的吳敦義側翼，郝龍斌下午在高雄市出席「國民黨重返執政講座」受訪表示，選舉是就自己認知與理念，爭取黨員同志支持及認同，如果誰幫誰選或誰幫誰整合，去當誰的側翼，「國民黨若還在這種宮廷文化當中，那國民黨是沒有希望的」。

談到培育青年與新血入黨，他說，國民黨須積極培養優秀青年，給予舞台，讓他們有機會在未來代表國民黨從事公共事務服務或參選。

至於對「九二共識」的看法？郝龍斌表示，九二共識是兩岸過去8年最重要穩定與和平基石，兩岸關係過去8年好就是雙方有九二共識；現在兩岸關係不好，跟民主進步黨政府不認同九二共識有關。

他說，不是要在中國大陸要脅下進行任何改變，「九二共識、一中各表」是穩定兩岸關係最重要基石，須在認同這個原則情況下積極發展兩岸關係；兩岸關係好，台灣的國家安全與經濟發展才有出路。1060121

(中央社)