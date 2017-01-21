無聊拿BB槍射姊姊同學 法官勸回頭是岸
何姓男子因為無聊，持空氣槍躲在自家社區停車場內，待姊姊同學黃女返家，朝黃女射擊，導致黃女右大腿及腳踝瘀傷，法官在判決書內苦勸何男回頭是岸。
判決書指出，基隆市1名22歲何姓男子，才剛因毒品案服社會勞動完畢，去年1月28日晚間11時10分多，持空氣槍躲在自家社區停車場內，見黃女停好車返家途中，朝黃女射擊後隨即離去。
何男在警訊坦承犯案，供稱知道黃女是姊姊的同學，平日沒有聯絡，也沒結下深仇大恨，只因無聊才會拿空氣槍射擊黃女。
法官施添寶審酌黃女不願和解，依傷害罪判何男3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。施添寶並在判決書表示，何男視別人受傷的痛為自己快樂的泉源，如此難為別人，作賤自己，硬要擠進牢獄，實在令人氣憤，可見何男法治觀念薄弱。
施添寶也勸何男，不要再傷害無辜之人，早日回頭是岸，若能經常查找自己的缺點，不斷去掉不好宿習慣性，好好學一技之長，不要自暴自棄，這樣才是對自己好、大家好的人生。1060121
(中央社)
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