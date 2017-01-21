SBL》技術挑戰賽摘冠 林書緯：獎金不請隊友

林書緯(右)與魏維展示技術挑戰賽冠軍的兩萬獎金支票。(黃及人攝)

21日在新莊體育館舉行的SBL明星賽，率先登場的技術挑戰賽就演出好戲，「豪弟」林書緯與魏維先在預賽跑出第2的44秒成績晉級，接著決賽漂亮以25秒時間封王，問林書緯2萬元獎金怎麼用？他回：「絕對不請隊友吃飯！」

林書緯與魏維的組合，從預賽看起來就默契十足，甚至最後1個關卡空中接力，兩人也別出心裁的互換位置接力，效果看來不錯，魏維說：「一切都靠書緯投進1個超級三分球，我們才能奪冠，最後互換位置，也是一起討論的結果。」

帶著全新辮子頭造型的林書緯表示，既然來參加技術挑戰賽，就很想贏，他與魏維也都展現想贏氣勢與決心，「今天的新髮型可是花了我40分鐘時間，之前我哥(林書豪)用過這種髮型，我當然也想試試，可惜這只能維持4天。」

當確定以25秒時間完成比賽，林書緯與魏維一起做出招牌慶祝手勢動作，展現兩人極佳默契，畢竟魏維本季打完之後，就要改當富邦勇士的行銷公關角色，「到了今年5月，我就會換了新職位與角色，屆時請多指教。」

(中時電子報)