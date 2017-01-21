最後一科學測自然 實驗題部分比重增加
大學學測最後一科考自然，高中老師表示，今年除了地科外，物理、化學和生物都考出了實驗題，重視學生是否操作過實驗以及能否和課本上知識結合，另也有以時事溫室效應、全球暖化出了一題跨4科的題組題，整體來說生物比去年難、地科和物理簡單、化學則是與去年持平。
各科老師都提到，今年以時事溫室效應、全球暖化出了一組跨4科的題組題，化學、物理和生物也都出了不少的實驗題，注重考生的實作能力，建國中學老師劉玉山說，像是生物第24題「老鼠睪丸的染色體切片」，學生要親自操作後，才較容易判讀，選項也結合了課本知識，是非常好的題目。
物理科部分，和平高中老師郭鴻典認為，是5年來最簡單的題目，著重概念，計算部分都不困難、艱深題目也不多，對自然組學生來說偏易，但社會組學生屬於中間偏易，其中，有一題組考「節氣」概念，節氣通常是出現在地科，今年用物理方式出題，算是滿創新的題目。
化學部分，中正高中老師黃業建指出，考生只要把課本讀熟基本上不難作答，但計算比往年多，尤其第一部分前面幾題都是計算題，可能會讓緊張的考生心情受影響。
黃業建說，今年有機化學試題偏多，但缺乏時事應用題，難與生活和時事連結，且今年圖表題也較少，除了27題考電化電池的概念，其他都沒有涉及能源概念，無法與現今重要能源議題結合。
至於地科，成功高中老師謝莉芬說，考題重視台灣周遭環境，如降水、乾旱、水庫供水、太魯閣國家公園九曲洞等都有入題，但可惜的是，圖表題少，也沒有無時事和實驗的操作。
(中時)
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