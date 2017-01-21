埔里酒廠增新地標 玉山大麴埔里小酒館開幕

▲埔里酒廠「玉山大麴埔里小酒館」開幕，讓埔里觀光酒廠增添另一新地標。（楊樹煌攝）

▲埔里酒廠廠長江烘貴〈右〉在埔里小酒館向遊客解說玉山大曲的製酒工藝。（楊樹煌攝）

▲遊客到埔里酒廠「玉山大麴埔里小酒館」參觀，除可了解玉山大曲製酒工藝，並可免費品酩大曲特調。（楊樹煌攝）

「玉山大曲埔里小酒館」今（21）日在埔里觀光酒廠正式開幕，配合酒廠原有的展售中心及台灣紹興酒文化館，不但讓產品多元化，造型特殊的貨櫃改裝玻璃屋，外觀有如冬季雪景般的煙囪屋頂，戶外以3D地景藝術，並有國寶台灣黑熊，讓酒廠憑添創意新地標。

台灣菸酒公司新出品的59.5度玉山大曲，為配合玉山大曲埔里小酒館開幕與行銷，也同步推出「玉山大曲台灣殷雄」限量紀念酒發表展售；醒目的玻璃屋酒館，讓遊客一進埔里酒廠就可看見這座挑高的全新地標。

該座小酒館內有專人解說、介紹玉山大曲製酒工藝，免費品酩大曲特調，並可體驗打酒及獲贈限量專屬紀念小酒的精美禮物。現場為滿足粉絲收藏需求，1次買齊5款玉山大曲台灣殷雄限量紀念酒，還可將球形好口杯帶回家，自己在家享受特調；春節假期，民眾前往埔里觀光，可搶先體驗埔里小酒館不簡單的魅力。

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(中時)