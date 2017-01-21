英文科中間偏難 彰化考生：只有寶可夢 時事題都沒出

考生上午考完英文科後，中午在休息區午休、準備下午自然科考試。（謝瓊雲攝）

考生上午考完英文科後，中午在休息區午休。（謝瓊雲攝）

106學年度學科能力測驗21日第二天上午考英文科、下午是自然科，彰化考區秩序大致良好，傳出有2件違規事件，員中考場考生普遍覺得英文科試題中間偏難，寫作很好發揮，但預期中的時事題幾乎都沒考。

彰化考區共計彰師大進德、彰師大附工、員林高中和崇實高工4個考場，上午英文科有56人缺考、補發11張准考證，下午自然科則有61人缺考，補發3張准考證。考自然科時，員林高中考場有考生在鈴聲響起後仍繼續作答，被扣2級分；彰師大進德校區1名考生手機放在置物區發出震動，遭扣1級分。

員林高中張同學說，原本預期的川普、難民時事題皆未出現，翻譯以玉山為主題、作文則以四格漫畫自由發揮，有自信能考高分；文興中學黃佩怡則認為閱讀測驗，比平時模擬考更有難度。

彰化高中蕭喬元說，選擇題有難度，翻譯題則相對簡單，本身非玩家的他，對每一考科都有寶可夢入題，感到印象深刻；彰化女中楊侞蓉表示，單字題偏難，不若往年直觀，需要想一下才能作答，加上閱讀測驗也須花較多時間理解，壓縮到作答時間，寫作時有點太趕。

(中時)