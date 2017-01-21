國是會議將登場 年金辦：8成5挺改革

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國家年金改革國是會議22日將登場，書面報告今天已上網。行政院年金辦的報告強調，超過8成5的國民瞭解年金改革急迫性與必要性且支持改革；將於520前完成法案修正送立院審議。

國家年金改革國是會議22日將在總統府召開。總統蔡英文近日親上火線，找全國性總工會團體、工商團體代表溝通；副總統陳建仁也頻頻接受媒體訪問、上政論節目，說明年金改革內容。

根據行政院年金改革辦公室規劃，22日的國是會議當日上午的開幕、國家年金改革報告，及下午的分組報告、閉幕，在總統府經國廳舉行，均全程網路直播；蔡總統、陳副總統也將致詞。

分組會議則分「給付、領取資格」、「基金管理、財源」、「制度架構、特殊對象、制度轉換」3組，分別在廉政署1樓會議室、國史館3樓會議室、國史館4樓大禮堂舉行。

根據年金辦規劃，分組會議全程錄影，影片將於民國106年2月上旬上傳至總統府國家年金改革委員會網站；媒體記者則可於規劃的採訪地點觀看轉播。

包括民進黨、國民黨等各政黨、職業團體、公民團體都將派代表參與國是會議。

國家年金改革國是會議全國大會報告已上網，這份書面報告強調，年金改革是一項重大的國家政治、財政、社會改革工程，超過8成5的國民瞭解其急迫性與必要性且支持改革。

這次改革9大重點包括，1、優先讓18%優惠存款儘速走入歷史；2、調降公教人員年金所得替代率；3、延長平均薪資採計期間；4、延後請領年齡；5、逐步調高保費或提撥費率；6、政府挹注財源；7、改善基金投資報酬率；8、跨職域任職年資可攜帶；9、特殊對象處理。

年金辦指出，年金改革國是會議的結論將作為年金改革修法的依據，修法草案將循行政院、考試院行政程序，於106年5月20日以前完成法案修正送請立院審議。

年金辦說，希望透過這次改革，將過去歷史留下來的不合理制度調整回到常態，讓年金制度永續發展，先維持一個世代（25至30年）（公務人員退休基金延至133年，教育人員退休基金延至132年，勞保基金延至125年）財務不會出現破產危機；另採納年金改革委員會意見，定期滾動檢討，讓基金永續，「世世代代領得到，長長久久領到老」。

至於中長期規劃，年金辦指出，等制度上軌道，穩定實施後，研議提升未就業婦女、農民、私校教職員、無一定雇主勞工等保障相對不足的人口群的年金給付，並檢討各年金制度整合的可行性及其方向，以確保年金制度作為保障老年經濟安全與社會團結的制度功能發揮。

另外，同步建立監控機制，每5年或10年定期檢討制度運作所面對的挑戰，與回應未來社會人口變遷的趨勢。1060121

(中央社)