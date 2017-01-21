群園基金會送年菜 弱勢家庭溫馨圍爐

為了讓弱勢家庭也有豐盛年菜過好年，中華民國群園關懷基金會今天發送年菜給需要的家庭，讓平常少有機會加菜的弱勢家庭吃在嘴裡、暖在心裡。

中華民國群園關懷協會今天在台中市舉辦「溫暖年菜開啟家最初的感動」年菜服務，超過500個家庭受惠，遍及全台中市、部分南投地區等獨居老人、經濟困難的邊緣戶。

83歲的郭爺爺，家中有兩個孫子，因兒子幾年前過世，只靠媳婦打零工養活一家子，他們都是群園關懷協會持續關懷的家庭，也特別過來領年菜。他今天由讀高一的孫子陪同前來領取年菜，看到一桌豐盛的年菜，他說，平常不可能吃這麼好，今年有群園的愛心年菜真的很豐盛，他很感謝。

與外婆相依為命的小毅，父親年幼時過世，母親也不知去向，外婆只能獨自扶養小毅。今年群園關懷協會的社工們提早與他們圍爐，外婆與小毅非常開心，外婆說，好久沒有這麼熱鬧吃年夜飯了，有這麼豐盛的年菜，又這麼多人陪他們祖孫倆吃飯，讓她感動得哽咽起來，老人家要的不多，親切問候關懷陪伴就已足夠。1060121

(中央社)