畫會美術傳承 畫都嘉義展能量

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嘉義市政府文化局今天舉辦「畫會美術傳承展」，散發「畫都嘉義」生命力及創作能量，傳承前輩畫家精神。

嘉義市長涂醒哲、嘉義市政府文化局、河邊畫會等各界，參加106年「再創嘉義畫都生命力－『承先啟後，畫會美術傳承展』」開幕式，展期至3月5日。

嘉義市長涂醒哲指出，嘉義早期前輩藝術家陳澄波、林玉山、蒲添生、張義雄等人，造就「畫都嘉義」美名，更成就台灣各地的後輩畫家，締造台灣文藝復興、現代美術的輝煌時代。

涂醒哲期許延續嘉義的畫都美名，期望藉由傳承畫展，推展藝文，培育更多的藝術人才，提升嘉義美術水準和城市藝術氛圍。

嘉義市政府文化局指出，從101年度起每年舉辦「再創嘉義畫都生命力」畫展，呈現不同主題，多面向探討前輩藝術家的成就、歷史定位和累積的創作能量，凝聚在地藝術工作者的向心力，建構嘉義美術史軌跡。

文化局表示，今年特別以「承先啟後，畫會美術傳承展」主題，由後輩的藝術創作來發揚前輩藝術家的精神，冀望能再創「畫都嘉義」的榮光，展現在地藝術家的永續創作能量。1060121

(中央社)