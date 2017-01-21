泰雅原青返部落 影展分享返鄉視野

(中央社記者邱俊欽桃園21日電）8位泰雅族年輕人在台灣世界展望會的協助下，今天在桃園市大溪區舉行「Ima lalu su原鄉影展」，透過敏銳的觀察與內心的澎湃世界，驕傲的分享他們在返鄉旅程中的視野。

「Ima lalu su原鄉影展」開幕發表會在大溪區復興中心登場，8位泰雅族年輕人們興奮的拿著自己的攝影作品，希望透過攝影展展開鏡頭下的尋根之旅。

泰雅族語「Ima lalu su」的原意是「你叫什麼名字」。在原鄉部落中，當長輩用簡易的母語詢問「Ima lalu su」時，總是希望年輕人用自己的泰雅族名回答；展覽的命名也希望讓原住民都能認同自己的族群。

台灣世界展望會表示，桃園原住民族以泰雅族居多，但因為偏鄉資源缺乏且謀生不易，許多族人舉家移往平地生活；大部分移居到都會區的泰雅族人，努力在不同的領域中學習和工作，無非就是想要在社會中找到一份認同，不過在融合平地與原民文化的同時，語言及過往的歷史逐漸在年輕一代中流失。

為了讓原鄉青年對族群及自我認同，台灣世界展望會希望幫助從部落移居到都市的原住民青年，透過攝影方案展開尋根之旅，「從鏡頭中看見部落的需要，成為改變家鄉的種子」。

這項展出期間從即日起到2月28日，台灣世界展望會邀請一起感受原民部落的美和人文的情感。1060121

(中央社)