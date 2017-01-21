全國蘭花大展及競賽 草屯樸提蘭園開幕

我要評比

▲2017全國蘭花大展及競賽21日在草屯樸提蘭園開幕；左為南投縣蘭花協理事長魏榮泰、右為南投縣長林明溱。（楊樹煌攝）

▲2017全國蘭花大展在草屯樸提蘭園，展出千餘盆繽紛多姿的各式蘭花。（楊樹煌攝）

2017全國蘭花大展及競賽評比活動，今〈21〉日在草屯樸提蘭園隆重揭幕，讓民眾春節假期到南投不但可免費欣賞各式蘭花，還可現場買，增添過年氣氛。

南投縣長林明溱昨參加全國蘭花大展的開幕式，會中直誇蘭花好漂亮，希望蘭展結束後，能移轉到南投市沙雕文化園區內，提供遊客欣賞機會，並行銷國蘭。

南投縣蘭花發展協會理事長魏榮泰表示，2017全國蘭花大展及競賽，全台各地有千餘盆參賽蘭花同場競豔，包括狐狸尾蘭、文心蘭、虎頭蘭、拖鞋蘭、嘉德麗雅蘭等，繽紛多姿；展期至2月5日年初九，每天從上午9時至下午4時，開放免費參觀，現場並有DIY活動。

(中時)