中市春安宣導允文允武 霹靂展戰技揮毫送春聯
中市警方春安宣導很親民應景！市警局與第五分局等單位21日在民俗公園廣場舉辦名家揮毫贈春聯暨預防犯罪宣導，邀請書畫學會書法老師現場執筆送春聯，還出動霹靂小組戰技上場，在年節喜氣氛圍中宣導防詐、防搶防竊及交安等觀念。
「金雞報喜 平平安安」名家揮毫贈春聯暨預防犯罪宣導，今天在民俗文物館前廣場由太鼓震撼登場，緊接著由霹靂小組精湛戰技上場表演，並出動威風十足的大型重機警車及小型可愛的重機警車展示，大小朋友都欣喜合影留念。
台中市警局副局長邱銘光、保安大隊大隊長許坤田及第五分局副分局長陳松寅等人到場進行防竊、防盜、防搶及防詐等春安宣導。邱銘光表示，中市整體治安平穩，去年春安工作及破案率在全國都名列前矛，呼籲民眾要有「預防犯罪由我做起」的觀念，注意居家財產安全，尤其，詐騙集團及網路詐騙更是民眾心中的痛，一定要提高警覺。
活動並邀請臺中市萬年書畫學會8名書法老師現場揮毫，贈送春聯及創意年畫，不少民眾排隊索取。現場還有街頭藝人歌唱、青少年舞蹈及薩克斯風表演等熱鬧演出，吸引民眾到場同歡，提前感受春節熱鬧氣息。
(中時)
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