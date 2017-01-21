學測首例 兩重症考生在醫院應考

大考中心表示，今年學測有兩名重症考生提出申請，經審查通過後，首度讓兩位考生在醫院應考，並由試務人員到醫院協助辦理。

106學年大學學測於20日、21日舉行，今天舉行第二天考試。

大學入學考試中心處長黃璀娟表示，今年有兩位重症考生希望參加學測，但因身體狀況影響，因此提出申請在醫院考試，大考中心經由委員嚴謹審查、到醫院探勘後，首次讓兩位考生在不同醫院應考，因個資關係，不便透露是何重症。

黃璀娟指出，能否在醫院應試有幾個考量，例如有重大傷病，出院應試有危及生命之虞、醫囑載明考試期間無法延遲或中斷必要留院的需求，導致無法出院但考生身心狀況可負荷應考，而醫院可提供獨立試場環境，且經評估試務安全能受到保障，不受外界干擾。

大學入學考試中心副主任沈青嵩表示，八仙塵爆後，大考中心曾考慮是否要讓考生在醫院應考，後來塵爆考生放棄考試，今年有3名考生申請，原本大考中心已要審查通過，但1位考生等不及，已經去世，後來僅另兩位考生在醫院應考。

沈青嵩指出，大考中心也派管理試卷人員兩名、監試人員兩名和警衛1名到醫院協助，讓考生能夠順利應考；未來若考生遇重大傷病，可提出申請在醫院應考，但必須在學測或指考舉行前10至14天提出申請，並經過大考中心審查。1060121

(中央社)