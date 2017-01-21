柯Ｐ：違建罰錢 該怎麼做就怎麼做

違建在台灣「拆不勝拆」，營建署打算修法祭出重罰，自西元1995年後的頂樓加蓋、露台外推(雨遮)等等，從違建所有人，擴大到使用者和土地所有權者開罰。台北市長柯文哲今出席公益活動談到，「違建應該是罰金，不是課稅」，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲表示，「坦白講，台灣不是一個很守法的國家。」他之前社子島參觀時，發現社子島禁建47年，結果到處都是違建，討論拆遷補償時，居民當場說，「這個雖然是違建，但課稅課了40多年，你們是共犯」，一句話就讓市長變鴨嘴講不出話來。

柯文哲說，違建應該是罰款，不是課稅，應該要導正，該怎麼做就怎麼做。

(中時)