林志玲一開口 「他」竟塞錢喊：別唱了！

林志玲一唱歌，哥哥林志鴻就會給她50元說別唱了。（圖／中時資料照片）

台灣第一名模林志玲以甜美形象與招牌娃娃音走紅，而這娃娃音一度成為她演員路上受質疑的地方，近日她接受專訪，自曝仍對此有些沒自信，甚至連家人都不捧場，只要她一開口唱歌，哥哥林志鴻就會塞錢給她，虧要她別唱了。

林志玲當年拍攝《赤壁》飾演美麗小喬，過程中她努力收起娃娃音拚演技，獲得不錯成績，沒想到下集仍被要求改用配音，讓林志玲相當遺憾，而她也曾開口唱過《刺陵》主題曲、台北花博主題曲等。她最近接受《自由時報》訪問，被問還有沒考慮出專輯？林志玲坦言對唱歌有些沒自信，更曝哥哥只要聽到她歌聲，就會拿出50元，要妹妹別再唱了。

近來天王劉德華發生墜馬意外，林志玲第一時間除了送上慰問外，也不忘提醒劉德華要聽醫生囑咐好好復健，多年前歷經同樣墜馬意外，林志玲說：「自此不敢再騎馬，對動物有些怕怕的」。

(中時電子報)