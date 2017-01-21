花蓮》疑似電暖爐釀火災 屋主倉皇逃出
花蓮市建中街一棟老舊公寓今天凌晨傳出火警，41歲江姓屋主起床上廁所，一出房門就聞到陣陣焦味，悶燒的濃煙從3樓住戶後方竄出，趕緊叫醒同住的65歲母親及40歲的弟弟逃出，母子3人臉都燻黑，弟弟更是連褲子都來不及穿，所幸並無人員傷亡。
江姓屋主說，凌晨4時30分起床上廁所，察覺家中陣陣焦味，循味發現弟弟房間地板上的電暖爐竄出熊熊烈火，而弟弟則趴倒在地，他先是拉出弟弟再叫醒媽媽，拿著臉盆盛水試圖滅火，見火勢不面就拉著母親、弟弟逃命，他驚魂未定的說，還好發現得早！
花蓮縣消防局獲報後出動12車、30名警義消趕往灌救，先阻絕火勢向外延燒，30分鐘後撲滅火源並排煙，花蓮消防局第一大隊副隊長蕭智元指出，起火地點在3樓臥室，面積大概6平方公尺，但因房內被燒得漆黑一片，電暖爐早燒得不成形，起火原因仍待檢警調查釐清。
花蓮縣消防局也提醒民眾，使用電暖器來取暖時，需為獨立插頭、不要使用延長線串接過多電器且要有傾倒自動斷電裝置，電暖爐切勿靠近衣物、棉被，避免溫度過熱引發火災，此外冬季期間使用瓦斯熱水器及爐具機會增加，常因居家環境通風不良或忽視使用安全，避免發生一氧化碳中毒之傷亡事故。
(中時)
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