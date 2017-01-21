台北燈節主燈新嘗試 柯文哲：忐忑不安

台北市長柯文哲今天說，台北燈節今年要移到西區舉辦，主燈會在西門町紅樓，主燈設計採取比較新潮，符合當地氣氛，「因為是新嘗試，老實講忐忑不安」。

柯文哲下午信義區出席「金雞報喜愛傳千里-歲末公益勸募活動」會後受訪，媒體提問台北市政府今年邀請來知名潮牌設計師「不二良」操刀台北燈節主燈，雖然觀傳局對主燈樣式保密，但「不二良」已先在臉書上公布主燈基本造型。

柯文哲說，台北燈節今年要移到西區舉辦，主燈會在西門町紅樓，主燈設計採取比較新潮方式，「老實講，也是有些忐忑不安」，因為是新嘗試，市場接不接受，還是要等到推出後看民眾反應。

至於是否想透過台北燈節扳回一城，柯文哲表示，每天都想扳回一城，會盡量去做，民眾是否可接受主燈樣式，還是要等主燈開幕時再觀察。

柯文哲說，西門町是很新潮的地方，假日都聚滿年輕人，所以主燈設計採取比較新潮，也符合當地氣氛，有看過主燈設計樣式，「是滿新潮」，就是年輕人應該會喜歡，且西門町是年輕人常去的地方，選一個年輕人比較會喜歡的樣式。

至於台北市18日才剛推出雙層觀光巴士，但卻有民眾反映排隊線路不佳等狀況，柯文哲回應，因為雙層觀光巴士剛上線，難免會錯誤，「不要緊，有錯誤會馬上修正」，但若是明天還有，「就是我們不對，會馬上修正」。1060121

(中央社)