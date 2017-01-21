南投燈會點燈開鑼 小雞提燈免費送

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南投燈會、沙雕藝術、恐龍展今天起在南投市祖祠橋旁登場，燈會主燈晚間正式點亮，縣府準備逾1萬個小雞提燈送參觀民眾。

南投燈會、南投國際沙雕文化藝術展、南投恐龍樂園展，今天起在南投縣農工商會展中心盛大舉行，晚間為燈會正式點燈，南投縣政府準備超過1萬個小雞提燈，送給參觀民眾，可在今天晚間8時30分、22日起晚間8時到燈區2號服務台領取。

南投沙雕園區上午率先開展，成為全國第一個永久性沙雕展場。縣府文化局表示，園區沙雕作品使用的沙來自貓羅溪，沙質含泥量高、乾淨無雜質、色澤好，可說是「黃金河沙」，非常適合沙雕創作，作品橫跨世界名畫、童話故事、動物昆蟲、遠古生物、太空等主題。

南投燈會雞年主燈以玉山、天然花卉為設計概念，並透過聲、光、形、影襯托氣勢，命名為「吉鳴春曉」，還有來自中國大陸杭州、諸暨、上海、四川、香港的「好朋友聯盟」燈區，及「鳳迎平安賀新春」、「樂旅夢工場」等12個主題燈區。

縣府觀光處表示，配合燈會，邀中國大陸重慶「銅梁火龍」2月9日到11日表演。銅梁火龍是自明朝流傳至今的民俗技藝，生鐵熔化成鐵水，再往空中打出熾熱火花，火龍在煙與火之間飛舞，充滿視覺震撼，演出地點在貓羅溪畔順溪北路「漂紗舞台」，從燈會步行15分鐘。1060121

(中央社)