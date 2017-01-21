北市推周五公共運輸日 柯P：搭公車最省時
台北市長柯文哲今表揚優良公車駕駛，致詞時自爆近期都改搭公車上班。柯下午受訪表示，北市交通局現在推周五綠色運輸日，響應這個活動，他都周五搭公車。發現搭公車其實才是最方便，因為App可以跟他說車子什麼時候來，早來就趕快下樓去搭車，晚到就有時間跟妻子陳佩琪聊天。
柯文哲表示，綠色運輸日挑周五的原因，是周五的交通量平均平日周一、周二等日還高。周五推綠色運輸日，大家早上坐公共運輸上班，下午自然也會坐公共運輸回家，交通局近期會推出這個活動，希望市民一同參與。
柯說，他後來有比較，以前都有司機來載，綠色運輸日上路後就騎腳踏車、坐捷運，但後來發現公車才是最快最省時的，因為公車有App可以知道車子何時抵達，有時間還可以跟陳佩琪說話，下樓之後也不用等，直接坐到市府大樓走過去，因此現在周五早上他都坐公車上班。
(中時)
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