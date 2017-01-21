女兒控魂又爆發 汪小菲深夜傷感噴父愛
汪小菲和藝人大S結婚5年多，育有一對兒女，一家四口生活美滿，令人稱羨，尤其他對「前世情人」小玥兒相當寵愛，不時就曬出父女倆的生活點滴，常被虧是「女兒控」。日前凌晨2點多，他又發文表白愛女兒的心情，引來大家狂讚果然是好爸爸。
汪小菲日前深夜2點多，在微博分享之前陪女兒到公園玩的照片，感性說：「我那麼玥兒，有誰能理解？」，突如其來的一番告白，看似帶點傷感情緒，令眾人紛問是遇到了什麼煩心事嗎？但也有許多人暖心回應，認為做父母的都能理解愛子之心，尤其爸爸疼女兒，就像是待小情人的心情，相信很多為人父親的都能懂，而部分網友見狀也提到其兒子汪希箖，笑稱他又把兒子忘了，直虧「你兒子可能無法理解」。
(中時電子報)
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